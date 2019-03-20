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Trafikte meyve yerken ayağıyla direksiyonu kullanan sürücüye 5 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Erzurum’da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.Erzurum’da geçtiğimiz yıl yaşanan olayda seyir halindeyken direksiyonu ayağı ile kontrol eden Abdulkadir E, bir yandan da meyve yediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Trafikte meyve yerken ayağıyla direksiyonu kullanan sürücüye 5 ay hapis

Erzurum’da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erzurum’da geçtiğimiz yıl yaşanan olayda seyir halindeyken direksiyonu ayağı ile kontrol eden Abdulkadir E, bir yandan da meyve yediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Abdulkadir E. ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme Abdulkadir E.’nin 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.

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