HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı

Trafikte minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı

21.10.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün minibüsünün önünü kesip sopayla cam ve aynasına zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana geldi. Otogara giden yolcu otobüsünün şoförü ile minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

SOPALI DEHŞET

Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi. Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi. Otobüsteki yolcular panik yaşarken, olay trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Beylikdüzü'nde trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladıBeylikdüzü'nde trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı

DA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var
Türkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyorTürkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyor
Kahreden olayda yeni detaylar: Gamze'nin çığlığı feryat eder gibi, içten, yanık bir sestiKahreden olayda yeni detaylar: Gamze'nin çığlığı feryat eder gibi, içten, yanık bir sesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.