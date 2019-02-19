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Trafikte motosiklet üzerinde ayağa kalkan sürücü kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

Başakşehir’de akan trafikte motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ilerleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Trafikte motosiklet üzerinde ayağa kalkan sürücü kamerada

Başakşehir’de akan trafikte motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ilerleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün tehlikeli şovu cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Başakşehir’de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü görenleri hayrete düşürdü. Akan trafikte motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ilerleyen sürücü “bu kadarına da pes artık”dedirtti. Hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıs görenleri şaşkına çevirdi. Motosiklet sürücüsünün trafikteki tehlikeli şovu ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Trafikte motosiklet üzerinde ayağa kalkan sürücü kamerada

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