Trafikte Motosikleti Üzerine Sürme Tartışması Cinayetle Bitti (EK GÖRÜNTÜ)

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Fatih'te trafikte motosikleti otomobilin üzerine sürme tartışması sonrası, tartıştıkları otomobilin sürücüsü Ercan Ş. ile bir süre sonra tekrar karşılaşan motosikletteki 2 kişiden biri, Ercan Ş. tarafından açılan ateşle hayatını kaybetti. Motosikletin sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken, Ercan Ş. kısa süre sonra yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi, İtfaiye Caddesi üzerinde 3 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle gelişti; Ekrem Ö. adlı genç motosikletiyle yolda giderken, aracı üzerine sürdüğünü söyleyen Ercan Ş. ile kavga etti. Ercan Ş. ve yanında bulunan arkadaşları Ekrem Ö.'yü darp etti. Kavgadan kısa süre sonra Ekrem Ö., yanına arkadaşı Oğuzhan Akbay'ı (21) alarak olay yerine geri döndü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre havaya ateş ederek motosikletleriyle dolaşan Ekrem Ö. ile Oğuzhan Akbay, bir süre sonra Ercan Ş. ile karşılaştı. Yeniden başlayan kavga sırasında Ercan Ş. silahını çıkararak motosiklete doğru bir el ateş etti. Motosikletin arkasında oturan Oğuzhan Akbay vurularak yere düştü. Motosikleti kullanan arkadaşı Ekrem Ö. ise olay yerinden kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Oğuzhan Akbay hayatını kaybetti. KAMERALAR KAYDETTİ Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet anının ve öncesindeki kavganın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin seyir halinde olduğu bir sırada arkada oturan Oğuzhan Akbay'ın vurularak yere düştüğü görüldü. ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Polis kısa süre içinde olayı gerçekleştiren Ercan Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden otodan hırsızlık, yaralama, yağma gibi suçlardan 48 kez polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan Ercan Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

