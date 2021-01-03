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Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı

03.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da muayenesiz araçla trafikte yakalanan sürücü ceza yiyince sinirini basın mensuplarından çıkardı.

Aksaray’da muayenesiz araçla trafikte yakalanan sürücü ceza yiyince sinirini basın mensuplarından çıkardı. “Kardeşim çekme ne diye çekiyorsun ya” diyerek basın mensuplarına tepki gösteren sürücüye 314 TL para cezası kesildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Aksaray’da güvenlik güçleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kentin işlek caddelerinde denetim yapan polis ekipleri Alper E. (38) idaresindeki 68 AAN 260 plakalı minibüsü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün eczaneden ilaç almaktan geldiğini tespit eden polis ekipleri araç üzerinde yaptığı sorgulamada aracın muayenesiz olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri sürücüye ceza kesmek isterken, ceza yediği için sinirlenen sürücü olay yerinde kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Kardeşim çekme ne diye çekiyorsun ya. Niye çektiriyorsun kardeşim sen” diyerek tepki gösterdi. Muayenesiz araç kullanmaktan 314 TL ceza kesilen sürücü salıverilirken, kentte denetimler aralıksız sürüyor.

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