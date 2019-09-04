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'Trafikte öfke kontrolsüzlüğü, kaza oranını artırıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

KLİNİK Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, öfke kontrolü yapamayan sürücülerin trafikte tehlike arz ettiğini, kaza oranlarını artırdığını söyledi.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- KLİNİK Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, öfke kontrolü yapamayan sürücülerin trafikte tehlike arz ettiğini, kaza oranlarını artırdığını söyledi. Basılgan, "Özellikle erkek sürücülerin kadın sürücülere göre trafikte öfke problemi yaşadıklarını görüyoruz. Bu sadece ülkemizde değil, dünya genelinde böyle. İstatistikler de bunu gösteriyor” dedi.

Bireylerdeki öfke hali ve kontrolleri ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Bursa Hayat Hastanesi'nde görevli Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, trafikte sürücülerin öfke durumları ile ilgili açıklama yaptı. Araç kullanan kişilerin, havanın sıcaklığından, evde olan tartışmalara kadar birçok unsurdan etkilendiğini belirten Psikolog Basılgan, öfke kontrolsüzlüğünün kazaları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Trafikte öfke kontrolünün sürücüleri riskten koruyacak en önemli etkenlerden birisi olduğunu belirten Basılgan, "Özellikle erkek sürücülerin trafikte çok fazla öfke kontrolü problemi yaşadıkları görülüyor. Dünya genelinde de böyle. Erkekler trafikte kadınlara göre daha öfkeli ve sinirli. Öfke kontrolünün sağlanması, dikkat eksikliğinin yanında bilinçli olarak yapılacak olan kazaları da artırıyor. Hem dikkat eksikliği artıyor, hem de kazaların artmasına neden oluyor. Kontrolsüz duygu durumlarının sürüş güvenliğini de tehlikeye atması nedeniyle birçok maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır” dedi.

‘TRAFİKTE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR BULAŞICIDIR’

Trafikte insanların hoş olmayan birtakım davranışlar sergilediğini söyleyen Psikolog Basılgan, “Uzun süre kesintisiz korna çalmak, hakaret, küfür ve akabindeki saldırgan davranışlar olabiliyor. Karşıdakine reaksiyon verebilmek pahasına kural ihlal etmek, önündeki sürücüyü rahatsız edip sıfır takip mesafesi yakınlığında takip etmek. Trafikte kovalamak gibi öfkeli ve saldırgan davranışlar ortaya çıkabiliyor. Araştırmalara göre öfkeli ve saldırgan davranışlar, ruh hallerimiz, çevredekilere, diğer sürücülere de yansıyor. Tıpkı pozitif davranışlarda böyle. Eğer pozitif bir davranış içerisine girerseniz, trafikte yol verirseniz, teşekkür ederseniz bu karşıdakilerin stresini aldığı gibi kişinin de stresini azaltacaktır. Trafikte negatif, öfkeli, saldırgan davranışlar da bu şekilde bulaşıcı olabiliyor. Bunların sebepleri var. İnsanlar neden öfkeli ve saldırgan olabiliyor. Bunun trafikle ilgili koşulları var bir de kişinin kendi psikolojik atmosferiyle alakalı durumlar var. Sıkışık bir trafik, yetersiz yol durumları gibi sebepler trafikle alakalı olan durumlar. Çok öfkeli bir kişinin muhtemelen evinde, özel hayatındaki bazı durumlar yolunda gitmiyor. Bütün bunlara bağlı olarak iş stresi, kişinin hatalı sürücülük yapmasına neden olabiliyor” diye konuştu.

‘ÖFKE KONTROLÜ DÜŞÜNCEYLE İLGİLİ’

Trafik kurallarının oldukça önemli olduğunu dile getiren Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, “Herkesin kurala ihtiyacı var. O kurallara uyarken bireysel olarak dikkat etmemiz gereken şeyler var. Hakaret etmek, karşıdakini rencide edecek şeyler söylemek, trafik gibi mobil bir ortamda bunları yapmamak gerekiyor. Gerek olmadıkça korna çalmamak, bir başkasına yol vermek gerekiyor. Öfkenizi kontrol edebilmek için de duygularınızı kontrol edebilmeniz gerekiyor. Stresin 3 farklı faktörde ortaya çıktığını biliyoruz. Bedende, bilinçte ve duyguda. Öfke kontrolü düşünceyle ilgilidir. Öfkelenip bir de saldırganlaşıyorsanız, bu trafik unsurlarından ya da diğer unsurlardan bağımsız bir şey. Olay, bizim duygumuzu harekete geçiren şey değildir. Arada diğer bir seçenek olan düşünce vardır. Öfkemizi harekete geçiren şey düşüncedir. O düşüncemizi düzenlememiz gerekiyor. Sadece trafik anında değil, ama genel olarak düşüncemizi düzenleyebiliyorsak, zaten trafik anlamında da öfkeli durumda siz olmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

‘ÖFKE KONTROLSÜZLÜĞÜ TOPLUMSAL KAYIPTIR’

Her trafikte sorun yaratan kişi için psikolojik sorunu olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirten Psikolog Basılgan, “Öfke kontrol problemi olduğunu ya da belirsizliğe karşı toleranslarının olmadığını söyleyebiliriz. Stresleriyle baş edemiyorlar, belirsizliğe tahammülleri yok ve o andaki öfke, bir başkasının oluşturduğu öfkeye kolay bir şekilde manipüle olabiliyor. İçine çekilebiliyor. Yardım alınabilir. Bununla alakalı eğitimler var, seminerler, terapi programları var. Bu kişisel kayıpların yanı sıra toplumsal kayıptır” dedi.

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