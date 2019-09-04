'Trafikte öfke kontrolsüzlüğü, kaza oranını artırıyor'

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- KLİNİK Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, öfke kontrolü yapamayan sürücülerin trafikte tehlike arz ettiğini, kaza oranlarını artırdığını söyledi. Basılgan, "Özellikle erkek sürücülerin kadın sürücülere göre trafikte öfke problemi yaşadıklarını görüyoruz. Bu sadece ülkemizde değil, dünya genelinde böyle. İstatistikler de bunu gösteriyor” dedi.

Bireylerdeki öfke hali ve kontrolleri ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Bursa Hayat Hastanesi'nde görevli Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, trafikte sürücülerin öfke durumları ile ilgili açıklama yaptı. Araç kullanan kişilerin, havanın sıcaklığından, evde olan tartışmalara kadar birçok unsurdan etkilendiğini belirten Psikolog Basılgan, öfke kontrolsüzlüğünün kazaları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Trafikte öfke kontrolünün sürücüleri riskten koruyacak en önemli etkenlerden birisi olduğunu belirten Basılgan, "Özellikle erkek sürücülerin trafikte çok fazla öfke kontrolü problemi yaşadıkları görülüyor. Dünya genelinde de böyle. Erkekler trafikte kadınlara göre daha öfkeli ve sinirli. Öfke kontrolünün sağlanması, dikkat eksikliğinin yanında bilinçli olarak yapılacak olan kazaları da artırıyor. Hem dikkat eksikliği artıyor, hem de kazaların artmasına neden oluyor. Kontrolsüz duygu durumlarının sürüş güvenliğini de tehlikeye atması nedeniyle birçok maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır” dedi.