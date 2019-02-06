HABER

Trafikte 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın 2918 sayılı kanunda kavşak giriş ve çıkışlar, yaya ve okul geçitlerinde önceliği yayaya veren kanun değişikliğinin lansmanı Antalya'da 81 ille eş zamanlı İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katılımıyla yapıldı.  İçişleri Bakanlığı'nın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili olarak 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' isimli kampanyanın lansmanı Antalya'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı'nın 2918 sayılı kanunda kavşak giriş ve çıkışlar, yaya ve okul geçitlerinde önceliği yayaya veren kanun değişikliğinin lansmanı Antalya'da 81 ille eş zamanlı İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katılımıyla yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili olarak 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' isimli kampanyanın lansmanı Antalya'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Yasa değişikliğiyle, 'Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır' hükmü getirildi.
2019 YAYA YILI
Atatürk Caddesi'nde yapılan lansmana İçişleri Bakan Yarımcısı Muhterem İnce, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Ankara'dan Antalya'ya 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' diyerek geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, trafikte yaya önceliğinin Ekim 2018'de yasallaşmasından sonra ilk defa bir lansmanla bunu kamuoyuyla paylaştıklarını, 2019 yılını da İçişleri Bakanlığı olarak 'Yaya Yılı' ilan ettiklerini söyledi.
YAYA ÖNCELİĞİ KANUNLAŞTI
Muhterem İnce, tüm Türkiye'de saat 12.00-13.30 arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Ankara'da olmak üzere 81 ilde toplam 20 bin yaya kavşağı ve 200 bin görevliyle vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için yaya geçitlerinde lansman yapıldığını kaydetti. İnce, Yaya önceliği bizim aslında daha önce nezaketen uyguladığımız ama bugün itibariyle kanunlaştırdığımız bir uygulama olacak dedi.
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN
Trafik güvenliğinin en fazla önem verdikleri alanlardan olduğuna dikkat çeken İnce, trafik kazalarını ve ölüm oranlarını en aza indirmek için çok sayıda kampanya düzenlediklerini belirtti. 'Kırmızı düdük', 'Bu yolda hep birlikteyiz', 'Maket araçlar' gibi kampanyaların bunlardan bazıları olduğunu anlatan İnce, 6 Şubat itibariyle de 'Yaya Önceliği' kampanyamızla halkımızı bu konuda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüm çocuklarımızla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' diyoruz dedi.
'ARTIK ÜSTÜNLÜK YAYANIN'
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle ilgili bilgi veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise şunları dedi
Değişikliğin özü, trafik lambası olmayan kavşaklarda, okul geçişlerinde, yatay ve dikey yaya geçiş levhası olan yerlerde artık üstünlük yayanın. Sürücülerimiz yaya yolundan geçen bir yaya varsa ona izin verecek veya geçme niyetinde olan biri varsa bekleyecek, yaya geçişini tamamladıktan sonra araç devam edecek. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan etti.
TRAFİK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ
Antalya'nın huzur ve güvenin şehri olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, Trafik güvenliğine şehirde çok önem veriyoruz. Daha önce Antalya'da 'Ölümle Tokalaşma' kampanyası başlattık ve Türkiye genelinde çok ilgi gördü. İnşallah bu kampanyayla beraber trafikte bir farkındalık oluşturarak özellikle yaya geçitlerinde yaya üstünlüğünü bütün sürücülerimize kabul ettirebiliriz ve daha az ölümlerin olduğu, daha güvenli bir trafik sistemi oluştururuz diye konuştu.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Abant Kış Uçuşları Festivali başladıAbant Kış Uçuşları Festivali başladı
Vali, trafikte yaya önceliğini farkındalık için akan trafik arasında yolun karşısına geçtiVali, trafikte yaya önceliğini farkındalık için akan trafik arasında yolun karşısına geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.