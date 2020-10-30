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  4. Trafikte şaşırtan anlar! Motosikleti hızlı gitsin diye böyle kamçıladı

Trafikte şaşırtan anlar! Motosikleti hızlı gitsin diye böyle kamçıladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 10:32 | Son Güncelleme

Bursa'da motosiklet süren bir kişi motorunu kamçılayarak trafikte ilerledi. Başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenen motorcunun at sürer gibi motor sürmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutulan o anlar...

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Mudanya yolu üzerinde yaşandı. Mudanya istikametine motosikleti ile seyir halinde giderken ilginç hareketler yapan bir kişi trafikte seyreden başka kişilerin dikkatini çekti. Motosikletini at koşturur gibi süren sürücü ara sıra "elinde kamçı varmış" gibi hareket yapıp motosikleti daha hızlı gitmesi için kamçıladı.

HAYALİ KAMÇISIYLA MOTORUNU KIRBAÇLADI

Şaşkınlığa sebep olan bu görüntüler trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde tek eliyle motoru kullanan, diğer eliyle hayali kamçısıyla motoru kırbaçlayan motosikletli, kısa süre sonra gözlerden kayboldu.

İHA

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