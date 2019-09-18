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Trafikte şaşkına çeviren olay! Sürücüye fişek tabancasıyla ateş etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Rusya’da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer aracın sürücüsünün işaret tabancası saldırısına uğradı. Adamın boynundan yaralandığı saldırı anını, aracının yol kamarası kaydetti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da trafik kavgası sırasında şoke edici bir olay yaşandı. Kavga ettiği sürücünün otomobiline doğru yaklaşan adam, sürücünün işaret tabancasıyla attığı fişekle boynundan yaralandı.

Görüntülerde, sürücünün, üzerine gelen sürücüye doğru aracının içinden fişek tabancası ile ateş ettiği; fişeğin adamın boynu ile giydiği ceketin arasına girdiği ve yanmayı sürdürdüğü görüldü. O sırada durumu fark eden başka bir araçtaki kadın sürücü ise koşarak adama yardım etmeye çalıştı.

Moskova polisi, fişeği atan 32 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan adamın boynunda yanıklar olduğu belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya fişek

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