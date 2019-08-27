HABER

Trafikte satırlı kavgaya polis soruşturması

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürüsünün kapısına yürüyen kişinin görüntüleri polis ekiplerini harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürüsünün kapısına yürüyen kişinin görüntüleri polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyreden otomobil ve minibüs şoförü arasında hatalı sollama nedeniyle tartışma çıktı. Kırmızı ışık nedeniyle trafiğin durduğu sırada 48 ABS 712 plakalı otomobilinden elindeki satır ile inen sürücü, minibüsün kapısına yürüdü. Elindeki satır ile minibüs sürücüsüne tehditler savuran öfkeli sürücünün o anları, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniyeye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücü elindeki satır ile tekrar otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri çalışma başlattı
Trafikte yaşanan satırlı kavga görüntülerini izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri videoda yer alan 48 ABS 712 plakalı otomobil ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Kayıtları inceleyen polis ekipleri, söz konusu şahsın H.B.G. (26) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.B.G.’nin otomobilinde arama yaptı. H.B.G. hakkında ise ’Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı.

PARTNER 'Seni çok seviyorum güzel adam' 'Seni çok seviyorum güzel adam'
İnegöl’de silahlı çatışma: 5 yaralıİnegöl’de silahlı çatışma: 5 yaralı
Cep telefonu almaya gelip, sadaka kutusunu çaldıCep telefonu almaya gelip, sadaka kutusunu çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.