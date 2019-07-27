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Trafikte şemsiyeli araç şaşırttı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 15:42 | Son Güncelleme

558 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntüler üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) görüntülerinden yola çıkarak üzerine bağlanmış büyük plaj şemsiyesi ile seyreden 34 ACR 002 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsü Mehmet Çil'e kısa sürede ulaştı.

Trafikte şemsiyeli araç şaşırttı (2)

558 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntüler üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) görüntülerinden yola çıkarak üzerine bağlanmış büyük plaj şemsiyesi ile seyreden 34 ACR 002 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsü Mehmet Çil'e kısa sürede ulaştı. Polis, sürücü Çil'e, 'araç üzerinde dökülecek şekilde eşya taşımak, muayenesiz araç kullanmak ile araç üzerinde resim ve işaret bulundurmak' maddelerinden 558 lira para cezası kesildi. Kafe işletmecisi Çil'in iş yeri için götürdüğü şemsiyeyi nakliyeci fazla para isteyince bu şekilde taşıdığını söylediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Trafikte şemsiyeli araç şaşırttı (2)Trafikte şemsiyeli araç şaşırttı (2)

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