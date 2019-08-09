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Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 09:20 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili yarın başlıyor. Bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlar trafik durumunu merak ederken, Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanırken; yollardaki çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlar için Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni yayımladı.

Son yol durumu bilgilerine göre; TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle 5 Eylül'e kadar ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Odayeri kesiminin 40-43. kilometrelerinde asfalt çalışması nedeniyle ulaşım Edirne istikametinden sağlanıyor. Çalışma nedeniyle Yassıören Kavşağı'nda bazı kavşak kolları trafiğe kapatıldığından ulaşım, Tayakadın Kavşağı'ndan yapılıyor.

Milas-Bodrum yolunun 5. kilometresinde, Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

mynet yol durumu

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yollarından sağlanıyor.

Anamur-Aydıncık yolunda 51-54. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü yapılıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 10-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım, Trabzon-Gümüşhane yolunun 36-39. kilometreleri ile Fethiye-Seydikemer yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor. (AA)

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