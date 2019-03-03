Trafikte sürücüleri tehlikeye attı, gözaltına alındı

Trabzon’da seyir halindeyken tehlikeli hareketler yaparak sürücüleri zor durumda bırakan trafik magandası gözaltına alındı.

Trabzon’da seyir halinde bulunan Gürcü plakalı bir tırın dorsesine yanaşan 06 VZB 49 plakalı otomobilin sürücüsü O.T., takip mesafesine uymayarak kuralları ihlal etti. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücünün arkadaşları ise o anları kaydederek sosyal medyaya yükledi. Kısa sürede tepki toplayan görüntüler üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılığın talimatıyla Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu trafiği tehlikeye düşüren O.T. isimli sürücü yakalandı. İfadesi alınmak üzere otomobili ile birlikte Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirilen sürücü, para ceza kesilerek serbest bırakıldı.

