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Trafikte tacize uğradığını söyleyen Demet Akalın'dan gözdağı: Seni bulacağım

04.01.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, aracıyla seyir halindeyken trafikte beklemediği bir olay yaşadı. Yolda karşıdan gelen bir minibüsün kendisini sıkıştırdığını belirten Demet Akalın, yayınladığı video ile olaya tepki gösterdi. Videoyu "Taciz ede ede" notuyla paylaşan Akalın, "Ne zannediyorsunuz oğlum siz kendinizi?. Seni bulacağım" dedi.

Trafikte tacize uğradığını söyleyen Demet Akalın'dan gözdağı: Seni bulacağım

Şarkıcı Demet Akalın, trafikte tacize uğradı. Aracıyla seyir halindeyken bir minibüsün üzerine sürdüğü ve kendisini sıkıştırdığını söyleyen şarkıcı isyan etti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, yaşadığı korkuyu takipçileri ile de paylaştı.

"SENİ BULACAĞIM"

Araç sahibini bulacağını da belirten Akalın, "Taciz ede ede" notunu da paylaşımına ekleyerek şunları söyledi:

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"Trafikte karşıdan üstüme üstüme geliyorsun. Kenara çekilmesem üstüme çıkacaksın. Bulacağım seni. Vallahi bulacağım... Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı ya? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım sen kim çıkacaksın? Ne zannediyorsunuz oğlum siz sokakları? Bir tane böyle delikanlı bir kadına denk gelirsin, görürsün gününü."

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