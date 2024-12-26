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  4. Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine ateş açtı! Yoldan geçen kadın vuruldu

Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine ateş açtı! Yoldan geçen kadın vuruldu

26.12.2024 21:16
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan sürücüler E.B. ile K.A., tabancalarıyla birbirlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği E.B. ve yoldan geçen otomobildeki T.S. isimli kadın yolcu yaralanırken, K.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine ateş açtı! Yoldan geçen kadın vuruldu

Olay, saat 17.00 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi, Hamit Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan ve plakaları öğrenilemeyen araçların sürücüleri E.B. ve K.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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YOLDAN GEÇEN KADIN VURULDU

Tartışmanın büyümesiyle araçlarından inen E.B. ile K.A., tabancalarını çıkararak birbirlerine ateş açtı. Çevredekiler panik yaşarken, kurşunların isabet ettiği E.B. ve yoldan geçen otomobildeki T.S. (24) isimli kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.B. ve T.S., hastaneye kaldırıldı.

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Olaya karışan sürücülerden K.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobilin ön camı ile sağ ön ve arka lastiğine 4 kurşun isabet ettiği, caddede ise boş kurşun kovanları olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sürücü belgesi
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