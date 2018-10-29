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Trafikte tartışıp tabanca ile 3 kişiyi vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 19:20 | Son Güncelleme

 ORDU’nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi vurularak yaralandı.

Trafikte tartışıp tabanca ile 3 kişiyi vurdu

Ferudun ALTUNTAŞ FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi vurularak yaralandı.
Fatsa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Aybastı Kavşağı’nda meydana gelen olayda iddiaya göre seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri Olgun Ö. ile Hasan K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Olgun Ö. diğer araçta bulunan Hasan K., Özgür K. ve Serkan Ç.’yi tabanca ile vurarak yaraladı. 3 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Olgun Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Trafikte tartışıp tabanca ile 3 kişiyi vurduTrafikte tartışıp tabanca ile 3 kişiyi vurdu

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