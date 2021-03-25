HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayan alkollü sürücü tutuklandı

Trafikte tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayan alkollü sürücü tutuklandı

25.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 gün önce trafikte çıkan tartışmada iki akrabayı bıçaklayarak yaralayan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 22 Mart Pazartesi gece saatlerinde Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 gün önce trafikte çıkan tartışmada iki akrabayı bıçaklayarak yaralayan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 22 Mart Pazartesi gece saatlerinde Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İki araç arasında çıkan yol verme tartışmasının büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda aracından inen 40 yaşındaki E.K. isimli şahıs, Fırat E. ve Serhat Ö. isimli iki akrabayı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaralı iki kişi ise, yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan çalıştıkları iş yerine giderek yardım istemişti. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise saldırganın peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Erdoğan, Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul ettiErdoğan, Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti

Erdoğan, Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

25 Mart korona tablosu

UKOME kararına minibüsçülerden tepki; minibüsçü aracını yakmaya çalıştı

UKOME kararına minibüsçülerden tepki; minibüsçü aracını yakmaya çalıştı

Son Dakika: THY'nin iki uçağı için bomba ihbarı

THY'nin iki uçağı için bomba ihbarı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.