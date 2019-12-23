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Trafikte tartıştığı doktoru darp eden şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da trafikte tartıştığı doktoru darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin B.

Eyüpsultan’da trafikte tartıştığı doktoru darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin B. hakkında 3 ayrı suçtan 5 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Eyüpsultan’da 15 Aralık günü trafikte tartıştığı kadın doktor Şeyda A.’yı darp ettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyan ve ardından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Hüseyin B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hüseyin B.’nin trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde trafikte seyrettiği ve bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.
İddianamede, şüpheli Hüseyin B.’nin hakaret ve küfür ederek müşteki Şeyda A.’yı darp ettiği, tarafları çevredeki vatandaşların ayırdığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Hüseyin B.’nin ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ‘Basit yaralama’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 1 yıldan 5 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

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