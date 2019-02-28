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Trafikte tartıştığı genci öldüren travestiye haksız tahrik indirimi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

Bursa’da geçtiğimiz yıl trafikte tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren travestinin yargılanması bitti.

Trafikte tartıştığı genci öldüren travestiye haksız tahrik indirimi

Bursa’da geçtiğimiz yıl trafikte tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren travestinin yargılanması bitti. Mahkeme heyeti müebbet hapis cezasıyla yargılanan sanığa haksız tahrik indirimi yaparak 18 yıl hapis cezası verdi.
Olay merkez Osmangazi ilçesinde geçen yıl 23 Nisan’da meydana geldi. Travesti Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile ’yol verme’ yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yola devam edip Çekirge Caddesi’ndeki evine gitti. İddiaya göre, Yıldırım, kendisini takip eden Bayraktar ile evinin önünde kavga etti. Yıldırım, Bayraktar’ı sopa ile eline vurup, yere düşürdüğü bıçağı alarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Can Görkem Bayraktar yaşamını yitirirken, 12 yıl önce de İzmir’de sevgilisini öldürdüğü belirlenen Derya Yıldırım tutuklandı.
Hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, ’adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Derya Yıldırım için Cumhuriyet Savcısı, toplanan deliller sonucunda sanığın TCK 81/1 maddesi gereğince müebbet hapis cezasına talep etti.
Davanın karar celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Derya Yıldırım, öldürülen gencin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Yıldırım, cinayeti kasten işlemediğini ve eyleminin meşru müdafaa olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Yıldırım’a önce ’kasten adam öldürmekten’ müebbet hapis cezası verdi ardından suçun ağır tahrik altında işlendiğini kanaat getirerek cezayı 18 yıla indirdi.

Trafikte tartıştığı genci öldüren travestiye haksız tahrik indirimi

Trafikte tartıştığı genci öldüren travestiye haksız tahrik indirimi

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