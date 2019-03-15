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Trafikte tartıştığı genci ve babasını vuran şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

KONYA'da, trafikte tartıştığı genci ve babasını tabanca ile vurup yaralayan minibüs sürücüsü Kazım F.

Trafikte tartıştığı genci ve babasını vuran şüpheli yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, trafikte tartıştığı genci ve babasını tabanca ile vurup yaralayan minibüs sürücüsü Kazım F. (39), restoranda yakalandı.
Olay, 4 Şubat günü merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Mustafa Sucu ile minibüs sürücüsü Kazım F. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sucu, babası Erol Sucu'yu (54) telefonla arayarak olay yerine çağırdı. Burada çıkan kavgada Kazım F., yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile baba ve oğluna ateş açtı. Mustafa Sucu karnından, babası Erol Sucu ise bacağından yaralanırken, Kazım F. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erol Sucu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mustafa Sucu ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa Sucu'nun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Olay anı ise bir güvenlik kulübesindeki kameralara yansıdı.
RESTORANDA YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kazım F.'nin Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki, bir restoranda olduğunu belirledi. İşletmeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, Kazım F.'yi suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Kazım F., 'kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Trafikte tartıştığı genci ve babasını vuran şüpheli yakalandıTrafikte tartıştığı genci ve babasını vuran şüpheli yakalandıTrafikte tartıştığı genci ve babasını vuran şüpheli yakalandıTrafikte tartıştığı genci ve babasını vuran şüpheli yakalandı

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