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Trafikte tartıştığı kişiyi evine kadar takip edip öldürmüştü! Savunması şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

Bursa’da trafikte tartıştığı Can Görkem Bayraktar’ı bıçaklayarak öldüren travesti Derya Y. ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada önceki ifadesini tekrarlayarak meşru müdafaa yaptığını ileri sürdü.

Olay 23 Nisan tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Meydanı'nda meydana geldi. Derya Y., trafikte Can Görkem Bayraktar ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Y. tartışmanın ardından yola devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine gitti. Bayraktar da Y.'yi takip etti.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Bayraktar, evin önünde çıkan tartışmada Y.'nin kafasına vurdu. Yıldırım da Bayraktar'ı karın bölgesinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan Derya Y. hakkında hazırlanan iddianamede sanığın daha önce de İzmir’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdüğü ortaya çıkmış ve Y. için müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Derya Y. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Can Görkem Bayraktar’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapması istenen Derya Y. ilk savunmasını tekrar ederek Bayraktar ile trafikte tartıştıklarını daha sonra Bayraktar’ın bıçakla kendisini takip ettiğini ve saldırmak istediğini o esnada kendini korumaya çalıştığını ve Bayraktar’ı öldürme kastı olmadığını söyledi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa travesti

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