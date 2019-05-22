HABER

Trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde, C.K., iddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken, şerit ihlali yaparak otomobilini önüne kırdığı gerekçesiyle Özkan Kuzgun ile tartıştı.

Trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, C.K., iddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken, şerit ihlali yaparak otomobilini önüne kırdığı gerekçesiyle Özkan Kuzgun ile tartıştı. Çıkan kavgada C.K. tarafından tabancayla vurulan kuzgun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Milas'ın Burgaz Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde meydana geldi. Özkan Kuzgun, seyir halindeyken iddiaya göre şerit ihali yaparak otomobili ile C.K.'nın önünü kesti. Kaza riski yaşayan C.K. ile Kuzgun, araçlarından inerek tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., üzerinde bulunan tabanca ile Kuzgun'a ateş açtı. Bacağına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kuzgun, kanlar içerisinde yere yığılırken, C.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kuzgun sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özkan Kuzgun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarıladı.
Bu arada olay sonrası kaçan C.K. ise Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
Kırıkkale'de otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı (2)Kırıkkale'de otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı (2)
Cinsel istismarla suçlanan gazeteci cezası onanınca cezaevine gönderildiCinsel istismarla suçlanan gazeteci cezası onanınca cezaevine gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.