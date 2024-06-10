Trafikte tartıştığı motosikletliye bıçak çekti: ‘Seni ikiye bölerim'
Mynet Haber
15 saat önce
Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çekerek küfürler yağdırdı. Elinde bıçak bulunan şahsın ‘seni ikiye bölerim' diyerek tehdit ettiği anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
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