Trafikte tartıştığı motosikletliye bıçak çekti: ‘Seni ikiye bölerim'

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çekerek küfürler yağdırdı. Elinde bıçak bulunan şahsın ‘seni ikiye bölerim' diyerek tehdit ettiği anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.