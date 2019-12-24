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Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici'yi (45) bıçaklayan Harun Reşit Gülbakan (23), çıkarıldığı tutuklandı.

Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici'yi (45) bıçaklayan Harun Reşit Gülbakan (23), çıkarıldığı tutuklandı.
Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda aracıyla seyreden Merkez Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Turgay Ekici, dün saat 10.00 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü kavşağına geldiğinde 'yol verme' nedeniyle başka bir araç sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz sürücü, Ekici'yi karnından bıçaklayıp, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Yaralı Turgay Ekici, yolun karşısındaki süpermarkete yürüyerek, gidip, yardım istedi. Ekici'ye ilk müdahaleyi yapan çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekici ise bu sırada "Ben galiba öleceğim" diye sayıkladı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ekici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan sürücünün kullandığı aracın plakasını Mobese kameralarından tespit etti. Polis, saldırganın, baharatçılık yapan Harun Reşit Gülbakan olduğunu belirledi. Gülbakan, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun Reşit Gülbakan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Karnından yaralanan beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici'nin tedavisi ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı

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