HABER

Trafikte tartıştığı şoförü, bir gün sonra sokak ortasında dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de B.A., trafikte tartıştığı otobüs şoförü O.K.'yi bir gün sonra sokak ortasında dövdü.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de B.A., trafikte tartıştığı otobüs şoförü O.K.'yi bir gün sonra sokak ortasında dövdü. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kent merkezinde çalışan özel halk otobüsünün şoförü O.K. ile otomobil sürücüsü B.A. trafikte tartıştı. Olaydan bir gün sonra O.K., İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi Sokak'ta bankta otururken, B.A. ve 2 arkadaşı yanına geldi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., otobüs şoförü O.K.’yi dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Kavga anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kavganın ardından O.K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, B.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerisi kazandırılacakÖğrencilere bilgi okuryazarlığı becerisi kazandırılacak
Şüpheli paket korkuya neden olduŞüpheli paket korkuya neden oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.