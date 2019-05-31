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Trafikte tartıştığı sürücü tarafından ayağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 20:22 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü Selahattin Bediz (41), yol vermeme nedeniyle kavga ettiği otomobil sürücüsü tarafından tabancayla bacağından vuruldu.  Olay, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu Avarlar Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Trafikte tartıştığı sürücü tarafından ayağından vuruldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü Selahattin Bediz (41), yol vermeme nedeniyle kavga ettiği otomobil sürücüsü tarafından tabancayla bacağından vuruldu.
Olay, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu Avarlar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Selahattin Bediz yönetimindeki 10 JA 279 plakalı motosikletiyle Orhaniye Mahallesi'ne giderken, trafik sıkıştığı sırada yol vermeme nedeniyle yanındaki otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü ile tartışmaya başladı. Yolun açılmasıyla tartışma sona erdi ancak otomobilin sürücüsü Bediz'in yanına gelerek tabancayla ateş etti, Tabancadan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesiyle Bediz yaralandı. 500 metre ilerledikten sonra yaralandığını fark eden Bediz, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bediz, olay yerine gelen polislere ifade verdikten sonra yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Trafikte tartıştığı sürücü tarafından ayağından vurulduTrafikte tartıştığı sürücü tarafından ayağından vurulduTrafikte tartıştığı sürücü tarafından ayağından vurulduTrafikte tartıştığı sürücü tarafından ayağından vuruldu

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