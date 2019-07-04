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Trafikte tartıştığı sürücü tarafından öldürülen, Serdar Çekiç son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

 TRAFİKTE tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından öldürülen Serdar Çekiç için cenaze töreni düzenlendi.

Trafikte tartıştığı sürücü tarafından öldürülen, Serdar Çekiç son yolculuğuna uğurlandı

İlkay DİKİCİ -Nermin GEYİK / İstanbul (DHA) - TRAFİKTE tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından öldürülen Serdar Çekiç için cenaze töreni düzenlendi.
Bağcılar TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde dün tartıştığı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal tarafından silahla öldürülen Serdar Çekiç için Kağıthane’de bulunan Nurtepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çekiç’in ailesi ve yakınları katıldı. Törende taziyeleri Çekiç’in ailesi kabul etti. Cenaze töreninde kardeşi Aslı Akyar ve ailesi sinir krizi geçirdi. Serdar Çekiç’in cenazesi Hasdal Mezarlığı'na defnedilmek üzere sevenlerinin omuzunda cenaze arabasına konuldu.

"İNSANLAR BU KADAR RAHAT SİLAHLANMAMALI"
Serdar Çekiç’in eniştesi Hüseyin Şahin, "Sürecin takipçisi olacağız. Kavga etmişler, tartışmışlar. Bizim rahmetliyi arabaya bindiriyorlar. O da silahını alıyor, vuruyor. Olay bittikten sonra peşinden koşup silahla vurmuş. Silahsız birisini vurmuş. İnsanlar bu kadar rahat silahlanmamalı. Bu kadar rahat ölmemeli. Bunlara devletin bir çözüm yolu bulması lazım. Bunlara biz çözüm bulamayız. Şurada emniyet kemeri için 50 tane yere polis koyuyorlar. Silahlı insanlar böyle elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar, TEM’in ortasında da vuruyorlar. Yani enteresan, bilmiyorum. İşte görüyorsunuz" dedi.

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