HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte tartıştığı sürücüye kurşun yağdırmıştı adliyeye sevk edildi

Trafikte tartıştığı sürücüye kurşun yağdırmıştı adliyeye sevk edildi

25.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir sürücü, trafiği tıkadığı gerekçesiyle tartıştığı servis minibüsü sürücüsüne kurşun yağdırdı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir sürücü, trafiği tıkadığı gerekçesiyle tartıştığı servis minibüsü sürücüsüne kurşun yağdırdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyonetine binerek kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Gürsu ilçesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AEU 513 plakalı servis minibüsü ile fabrikaya işçi taşımaya giden 47 yaşındaki Yücel Çakmakçı minibüsü ile cadde üzerinde bir süre bekleme yapınca arkasından gelen kamyonet sürücüsü ile tartıştı. Kamyoneti ile servisin önünü kesen şüpheli şahıs Çakmakçı’yı aşağıya indirip tabancayla 3 el ateş etti. Elinden bacağından ve bel bölgesinden yaralanan servis sürücüsü kanlar içerisinde yere yığılırken, kamyonetine binerek kaçan şüphelisi ise polis ekip ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalandı.
Vurma anı kameraya yansıdı
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün arkasına yanaşan siyah renkli bir 4x4 kamyonetten inen şüpheli şahısın servis sürücüsü ile bir süre tartıştığı daha sonra belinden çıkardığı tabancayla 3 el ateş ettiği daha sonra kamyonetine binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli sonrasında adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi
Cin suresi meali ve fazileti nedir?Cin suresi meali ve fazileti nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Maskeleri çıkaracağımız tarihi duyurdu!

Maskeleri çıkaracağımız tarihi duyurdu!

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi

412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi

Adana'da soba faciası! Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Cinsel saldırı iddiası! CHP'li eski yönetici için istenen ceza belli oldu

Cinsel saldırı iddiası! İşte CHP'li eski yönetici için istenen ceza

Zonguldak'ta şüpheli paket alarmı!

Paniğe yol açan olay! Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.