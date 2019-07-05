TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da TEM otoyolunda trafikte tartıştığı 2 çocuk babası otomobil sürücüsü Serdar Çekiç'i (38) yanında taşıdığı silahla 12 el ateş ederek öldüren Hasan Saykal'ın (37) ifadesi ortaya çıktı.

Tutkulanan şüpheli Saykal'ın emniyetteki ifadesinde olay günü trafikte Serdar Çekiç ile tartıştığını belirterek "Akan trafiğe düşmemek amaçlı motosikleti sağ emniyet şeridine almaya çalıştığım esnada bana arkadan çarptı. Yere düştüm, sürüklendim. Sol bacağımın motosikletin altında kaldı. Bu şahıs bana aracından inerek saldırdı, sonra aracına koştu. Ben de bu şahsın aracıyla beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Olayın olduğu anı hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım, öldürme gibi bir kastım yoktu" dediği öğrenildi.

"BEN OLAY ESNASINDA KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Cinayetin ardından olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim olan makine teknisyeni Hasan Saykal'ın emniyetteki ifadesinde 3 Temmuz günü 07.40 - 07.45'te Güneşli'de bulunan iş yerine gitmek için motosikletiyle yalnız olarak yola çıktığını, yol üzerinde bir tane motosiklet kazası gördüğünü belirterek, şöyle konuştuğu öğrenildi: