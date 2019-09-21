HABER

Trafikte tartıştıkları albayı bıçakladıkları iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Adana'da, otomobiliyle kazaya karışan bir albay ve arkadaşı, karşı tarafın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı - Yaralılara ait cep telefonlarını da alıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da, trafik kazası sonrası tartıştıkları albay ve arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, albay R.B'nin (48) kullandığı otomobil ile içinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası hafif ticari araçtakiler, albay R.B. ve yanındaki arkadaşı Y.Ö. (55) ile tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada, R.B. ve arkadaşı bıçakla yaralandı.

Şüpheliler, R.B'nin kullandığı araçtan iki cep telefonu alıp olay yerinden kaçtı.

Yaralılar daha sonra ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir süre sonra zanlılar Hazar K, Mahsun G, Abdullah Y, ve yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen R.Ö. ve M.Y. polis merkezine giderek teslim oldu.

Şüpheliler, araçlarında oluşan hasar için karşı tarafın kendilerine cep telefonlarını verdiğini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, olayda bıçağı kullandığı iddia edilen Hazar K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Van'da yaşlı, engelli ve kimsesizlere evde tıraş hizmetiVan'da yaşlı, engelli ve kimsesizlere evde tıraş hizmeti
İSTOÇ'ta kavanoz kapağı kapış kapış... Sadece 1 koli  kaldıİSTOÇ'ta kavanoz kapağı kapış kapış... Sadece 1 koli  kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana albay araç bıçaklama cep telefonu Kaza

En Çok Okunan Haberler

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Son dakika! Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dehşet! 91 yaşındaki kadını ziynet eşyası için dövüp öldü diye bıraktı

91 yaşındaki kadını dövüp öldü diye bıraktı!

Son dakika: Eminönü'nde otel yangını! Tramvay seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.