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Trafikte tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bursa’da bir vatandaş, motosikletin arkasına bağladığı pazar arabasıyla kazaya davetiye çıkardı.Bursa’da cep telefonuyla kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Bursa’da bir vatandaş, motosikletin arkasına bağladığı pazar arabasıyla kazaya davetiye çıkardı.
Bursa’da cep telefonuyla kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Bursa - İzmir yolu üzerinde bir erkek ve bir kadın, motosikletin arkasına bağladıkları pazar arabasıyla araçlara aldırmadan bir süre ilerledi. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kadının kask takmadığı görüntülere yansırken, sebze, meyve dolu pazar arabasının tekerleklerinin de çıkmak üzere olduğu görüldü. Bir süre ana yol üzerinde ilerleyen çift, ardından bir yola saparak evlerinin yolunu tuttu.

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