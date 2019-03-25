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Trafikte Yakınlarını Kaybedenler Adalet İstiyor

25.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

Yakınlarını trafik kazalarından kaybedenlerin aileleri İzmir’de trafik cezalarının arttırılması için bir gösteri düzenledi

Trafikte Yakınlarını Kaybedenler Adalet İstiyor

Yakınlarını trafik kazalarından kaybedenlerin aileleri İzmir’de trafik cezalarının arttırılması için bir gösteri düzenledi. Göztepe İskelesi’nde toplanan aileler, “Trafikte bir can daha kaybetmemek için, trafik teröristlerine ödül gibi verilen cezalara hayır” yazılı bir afiş önünde, yakınlarının ölümünden sonra yaşadıklarını anlattı.

Gösteri, 24 Mart 2017 tarihinde alkollü bir sürücünün çarpması sonucu 16 yaşında hayatını kaybeden Bora Aşçılar’ın ikinci ölüm yıldönümünde gerçekleşti. Yapılan etkinliğe Antalya ve İstanbul’daki kazalarda yakınlarını kaybeden aileler de katıldı. İzmir Motosiklet Kulübü de etkinliğe destek verdi.

“Yasalar değişsin, cezalar arttırılsın”

Kurulan platformda konuşan Bora Aşçılar’ın babası Osman Aşçılar, oğlunun ölümüne sebep olan sürücünün 730 gündür tutuklanmadığını söyledi. 2017 yılında trafik kazalarında 7427 kişinin öldüğünü belirten Aşçılar, yeni ölümlerin önüne geçmek için yasaların değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sekiz yıl önce annesini bir trafik kazasında kaybeden Ruşa Çamlıbel, trafiğin tek yön olduğu yolda sürücünün hızla geri geri gelerek annesinin ölümüne neden olduğunu belirtti. “Ben buna kaza diyemiyorum” ifadesini kullanan Çamlıbel, “trafikte alkol alanlar, kural tanımayanlar canlarımızı aldı. Acımız bir” diye konuştu.

8 Temmuz 2018’de Antalya’daki bir kazada kardeşi Engin Ustali’yi kaybeden Emin Ustali de kardeşinin ölümüne neden olan kişinin hiç tutuklanmadığına dikkat çekti. Burcu Kınayman da kardeşi Satılmış Fırat’ın alkollü bir sürücünün aşırı hız yapması nedeniyle öldüğünü söyleyerek bu sürücü hakkında iki ila altı yıl arasında hapis talebiyle dava açılmasını adaletsizlik olarak yorumladı.

Ailelerin konuşmalarından sonra, kalabalık “Başka Bora’lar ölmesin” yazılı bir pankartla trafiği kapatarak üzerinde “Bora için adalet” yazılı balonları gökyüzüne bıraktı.

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