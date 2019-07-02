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Trafikte yangına giden itfaiyenin yolda yaşadıkları araç kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve kazalar başta olmak üzere müdahale ettikleri olaylarda itfaiye aracının kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Trafikte yangına giden itfaiyenin yolda yaşadıkları araç kamerasına yansıdı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve kazalar başta olmak üzere müdahale ettikleri olaylarda itfaiye aracının kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımlarla yollardaki güvenlik şeritlerinin açık bırakılması ve ekiplere yol verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından gittikleri yangın ve kazalardaki itfaiye aracının kamerasına yansıyan görüntüleri, kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan videolarda özellikle yollarda bulunan güvenlik şeritlerinin açık tutulması ve ambulans, itfaiye, polis aracı gibi araçlara nasıl yol verileceği anlatıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün son paylaştığı görüntüde, 5 Mayıs 2019 tarihinde saat 17.00’da TEM otoyolu Ankara yönünde Z. K. yönetimindeki otomobilin, L. A. yönetimindeki 16 KHM 10 plakalı otomobile çarpmasıyla alev almasının ardından itfaiye olaya müdahale ediyor. İtfaiye aracının yolda yaşadıkları ise güvenlik şeridinin yayalar tarafından nasıl işgal edildiği gözler önüne sunuluyor. Sürücülerin kaza, yangın gibi durumlarda yolun kapalı olması nedeniyle güvenlik şeridini işgal etmemeleri isteniyor.

Trafikte yangına giden itfaiyenin yolda yaşadıkları araç kamerasına yansıdı

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