Trafikte yaptıklarını görenler hayrete düştü

Kayseri'de Çorakçılar mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde trafikte bulunan üstü açık aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üstü açık otomobilde tek bacaklarını dışarıya çıkaran 2 kişi, seyir halinde olması korku dolu anlar yaşattı.

Kırmızı ışıkta da duran üstü açık araçtaki gençler tehlikeye aldırış etmeden, kayık sürermiş gibi hareketlerde bulunarak hem kendi canlarını hem de diğer sürüclerin canlarını tehlikeye attı.

O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, üstü açık araç bir süre sonra gözden kayboldu. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır