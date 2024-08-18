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Trafikte yaptıklarını görenler hayrete düştü

18.08.2024 17:05
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18.08.2024 17:05
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Kayseri’de trafikte seyir halinde üstü açık bir araçtaki yolcuların yaptıkları, görenleri hayrete düşürdü. Trafikte tahmini 60 kilometre hızla giden aracın üzerinden, 2 kişinin sağ ayaklarını aracın dışına çıkararak sarktıkları görüldü. O anları gören diğer araç sakinleri ise, şaşkınlıklar içinde cep telefon kameralarıyla kaydetti.

Kayseri'de Çorakçılar mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde trafikte bulunan üstü açık aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üstü açık otomobilde tek bacaklarını dışarıya çıkaran 2 kişi, seyir halinde olması korku dolu anlar yaşattı.
Kırmızı ışıkta da duran üstü açık araçtaki gençler tehlikeye aldırış etmeden, kayık sürermiş gibi hareketlerde bulunarak hem kendi canlarını hem de diğer sürüclerin canlarını tehlikeye attı.

trafik

O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, üstü açık araç bir süre sonra gözden kayboldu. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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