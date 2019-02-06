HABER

Trafikte ’yarış’ kazasında ölen kızın cenazesi Adli Tıp’tan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:55 | Son Güncelleme

Bakırköy sahil yolunda otostop çekerek bindiği iddia edilen aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Julia İnanch’ın cenazesi annesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı.

Bakırköy sahil yolunda otostop çekerek bindiği iddia edilen aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Julia İnanch’ın cenazesi annesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı. İnanch’ın arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önüne gelerek arkadaşlarının cenazesini bekledi.
Kaza, dün 16.30 sıralarında Bakırköy Sahil Yolu’nda meydana gelmişti. İddiaya göre, Julia İnanch(17) ve arkadaşı L.H.C. (17) otostop yaparak bir araca bindiler. Bindikleri araçtaki sürücü yolda başka bir araç ile yarışa girdi. Sürücünün tehlikeli hareketler yapması sonrası Julia İnanch ve arkadaşı arabadan inmek istedi. Kazada Julia İnanch ve arkadaşı yaralandı. İnanch olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Adli tıp önünde acı bekleyiş
Kaza sonrası yapılan işlemlerin ardından İnanch’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Cenazeyi teslim almak için kurumun önüne İnanch’ın acılı annesi ve arkadaşları geldi. İnanch’ı ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenazeyi işlemlerin ardından aile tarafından teslim alındı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kazaya sebebiyet veren 2 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Cinsel istismar sanığına verilen 'tutuksuz yargılama' kararına tepkiCinsel istismar sanığına verilen 'tutuksuz yargılama' kararına tepki
3 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasında3 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.