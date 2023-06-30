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Trafikte yaşanan olayla gündeme gelen Maseratili polisle ilgili yeni gelişme: Açığa alındı!

30.06.2023 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Maserati marka otomobille giderken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan polis memuru H.T.Ü. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. H.T.Ü. hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmişti. Pasif bir birime alınan polis memuru H.T.Ü., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. İşte dikkat çeken haberin detayları...

Trafikte yaşanan olayla gündeme gelen Maseratili polisle ilgili yeni gelişme: Açığa alındı!

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve hakkında idari soruşturma başlatılan 39 yaşındaki polis memuru H.T.Ü., açığa alındı.

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan 2023 günü saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Avukat Fatih Uzun ile H.T.Ü. arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, H.T.Ü.'ye yumruk salladığı ancak isabet etmediği, H.T.Ü.'nün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi.

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Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi." diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, H.T.Ü'Nün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan H.T.Ü. hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

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Olayın ardından polis memuru H.T.Ü. hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memuru H.T.Ü.'nün görev yeri değiştirildi.

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AÇIĞA ALINDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde pasif bir birime alınan H.T.Ü., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre, H.T.Ü.'nün göreve iade olup olmayacağı belli olacak. (DHA)

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