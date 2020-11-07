Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle birlikte trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerindeki düşüş devam ediyor

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26 Ekim 2018 tarihinden sonra, kaza yerinde yaya ölümleri 382 kişi, kaza yeri ve sonrasında yaya ölümleri 864 kişi azaldı

26 Ekim 2018 tarihinde Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde geçiş önceliği ilk defa yayalara verilmişti.

Bu değişikliğin ardından toplumda yaya öncelikli trafik bilincini oluşturmaya yönelik sürücü ve yayaları kapsayacak şekilde, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla yaya güvenliğine yönelik kampanya başlatıldı.

3 milyon 678 bin 963 sürücü ve yayaya eğitim verildi

Kampanya kapsamında illerde bulunan yaya geçitlerinin fiziki durumları tekrar gözden geçirilirken, eğitim çalışmalarına da önem verildi. 2019 yılından bugüne kadar 3 milyon 678 bin 963 sürücü ve yayaya önceliğin yayada olduğunun vurgulanması amacıyla bilinçlendirme eğitimleri verildi.

Ayrıca sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerinin daha üst düzeye çıkartılması ve yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan “önce yaya” görselleri, araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizdirildi. 20 Ekim 2020 tarihi itibariyle 17 bin 948 yaya geçidine ve 11 bin 355 okul geçidine önce yaya ikonu uygulandı.