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Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle birlikte trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerindeki düşüş devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 10:32 | Son Güncelleme

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26 Ekim 2018 tarihinden sonra, kaza yerinde yaya ölümleri 382 kişi, kaza yeri ve sonrasında yaya ölümleri 864 kişi azaldı26 Ekim 2018 tarihinde Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde geçiş önceliği ilk defa yayalara verilmişti.Bu değişikliğin ardından toplumda yaya öncelikli trafik bilincini oluşturmaya yönelik sürücü ve yayaları kapsayacak şekilde, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla yaya güvenliğine yönelik kampanya başlatıldı.3 milyon 678 bin 963 sürücü ve yayaya eğitim verildiKampanya kapsamında illerde bulunan yaya geçitlerinin fiziki durumları tekrar gözden geçirilirken, eğitim çalışmalarına da önem verildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26 Ekim 2018 tarihinden sonra, kaza yerinde yaya ölümleri 382 kişi, kaza yeri ve sonrasında yaya ölümleri 864 kişi azaldı
26 Ekim 2018 tarihinde Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde geçiş önceliği ilk defa yayalara verilmişti.
Bu değişikliğin ardından toplumda yaya öncelikli trafik bilincini oluşturmaya yönelik sürücü ve yayaları kapsayacak şekilde, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla yaya güvenliğine yönelik kampanya başlatıldı.

3 milyon 678 bin 963 sürücü ve yayaya eğitim verildi
Kampanya kapsamında illerde bulunan yaya geçitlerinin fiziki durumları tekrar gözden geçirilirken, eğitim çalışmalarına da önem verildi. 2019 yılından bugüne kadar 3 milyon 678 bin 963 sürücü ve yayaya önceliğin yayada olduğunun vurgulanması amacıyla bilinçlendirme eğitimleri verildi.
Ayrıca sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerinin daha üst düzeye çıkartılması ve yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan “önce yaya” görselleri, araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizdirildi. 20 Ekim 2020 tarihi itibariyle 17 bin 948 yaya geçidine ve 11 bin 355 okul geçidine önce yaya ikonu uygulandı.

Kaza yerinde yaya ölümleri 35,5 düştü
Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle birlikte trafik kazalarına bağlı yaya ölümleri de düşmeye başladı. Kanun teklifinin mecliste kabul edildiği tarihten önce 26 Ekim 2016- 25 Ekim 2018 tarihleri arasında kaza yerinde 1077 yaya hayatını kaybetti. Kanun değişikliğinin kabul edildiği 26 Ekim 2018 tarihinden 25 Ekim 2020 tarihine kadar geçen sürede, kaza yerindeki yaya ölümleri 382 kişi azalarak, 695’e düştü. Düzenlemeyle birlikte kaza yerinde yaşanan ölümlerde yüzde 35,5’lik bir düşüş sağlandı.
Yine kanun değişikliği öncesi 26 Ekim 2016 -25 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki dönemde toplam 3 bin 230 yaya, kaza yerinde ya da sonrasında hayatını kaybetti. Değişiklik sonrası 26 Ekim 2018 -25 Ağustos 2020 tarihlerinde kaza yeri ve sonrasında hayatını kaybeden yaya sayısı 864 azalarak 2 bin 366’ya düştü. Böylelikle kaza yeri ve sonrasında yaya ölümlerinde yüzde 26,7’lik bir düşüş sağlandı.

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