"Trafikte yaya önceliği hayati bir konu"

ORHAN ONUR GEMİCİ - Alışveriş için çıktığı evinin önünde otomobilin çarpmasıyla ölümden dönen Armağan Pekkaya, İçişleri Bakanlığının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kampanyasıyla gündeme gelen yaya önceliğine tüm sürücülerin dikkat etmesini istiyor.
Trafik kazalarında her yıl yaklaşık 7 bin 400 kişi hayatını kaybediyor, 300 bin kişi yaralanıyor. Kaza sonucu yaşamını yitirenlerden bin 700'ünü yayalar oluşturuyor.
Trafik kazası sonucu yaralanan ve ölümden dönen yayalardan biri de 38 yaşındaki Armağan Pekkaya. Pekkaya, 15 Eylül 2018'de markete gitmek üzere çıktığı evinin önünde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Pekkaya, hayatının 8 gününü yoğun bakımda geçirmesine neden olan kazayı ve İçişleri Bakanlığının 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan etmesine ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.
Alışveriş için çıktığı evinin önündeki sokakta bir aracın kendisine çarptığını anlatan Pekkaya, kaza sonucu beyin kanaması geçirdiğini ve omzunun kırıldığını söyledi.
Kaza yerinden geçen bir kişinin, boğazına kaçan dilini dışarı çıkararak hayatını kurtardığını anlatan Pekkaya, böyle durumlarda ilk yardımın yaşamsal önem taşıdığını hatırlattı.
- "İnsanın makineyle karşılaşması ölümcül"
Pekkaya, "Sonuçta trafikte yayayken siz canlı bir organizma olarak varsınız diğer bütün araçlar birer makine. İnsanın makineyle karşılaşmasındaki bu olağan dışı durum insanın çok aleyhine ölümcül bir hale dönüşebiliyor." dedi.
Aynı zamanda bir sürücü olduğunu ifade eden Pekkaya, yaşadığı kazaya kadar kendisini son derece dikkatli, trafik kurallarına uymaya çalışan bir sürücü olarak gördüğünü ancak kazadan sonra yayaların hatta hayvanların trafikteki varlığıyla ilgili o kadar da dikkatli olmadığını fark ettiğini belirtti.
Pekkaya, "Çocukların sokaklarda oyun oynuyor olma ihtimalini, sokağa fırlayan bir topun arkasından her zaman bir çocuğun gelme ihtimalini, bir annenin yine evladıyla o sokaklarda yürüyor, geziyor olma ihtimalini düşünerek araçlarımızı sürat ihlali yapmadan kullanmamız gerekiyor. Mahalle, kent içlerindeki sürat limitlerine uymamız gerekiyor. Burada bunu gördüm." diye konuştu.
- "Yayanın geçiş önceliğine saygı göstereceğiz"
Yaya geçitleri ile alt ve üst geçitlere yaklaşıldığında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Pekkaya, "Yaya geçitlerindeki yayanın geçiş önceliğine her zaman saygı göstereceğiz, duracağız yani frene basacağız. Asla acele etmeyeceğiz." dedi.
İçişleri Bakanlığının başlattığı "yaya öncelikli trafik" uygulamasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren ve devamı niteliğindeki çalışmaların da geleceği temennisinde bulunan Pekkaya, trafik kurallarının uygulanabilmesi için trafik cezalarının caydırıcı düzeye gelmesi gerektiğini söyledi.
Kazanın kendisinde neden olduğu fiziksel ve psikolojik etkiyi anlatan Pekkaya, "Hayatımda hatırlamadığım bir 8 dakika yoktur. Bu kaza nedeniyle bir 8 gün hiçbir şey hatırlamadığım bir dönem yaşamış oldum. Bunun uyanışı da doğal olarak o 8 günde sizinle ilgili olanları dinlemenizle geçiyor." dedi.
Trafik güvenliği açısından küçük yaşlardan itibaren verilecek eğitimler ile yasaların caydırıcılığının önemli olduğunu belirten Pekkaya, "Bu hayati bir konu. Hepimizin el birliğiyle hangi meslek grubundan, hangi toplum kesiminden olursak olalım bununla ilgili ciddi çalışmamız ve dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kaza mağduru olarak Bakanlığa da bu çalışmasından dolayı tekrar teşekkür ederim." diye konuştu.
- Bakanlık yetkilileri yaya geçitlerinde
İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını azaltabilmek ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda birçok projeyi hayata geçiren Bakanlık, 2019 yılını "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan ettiğini duyurmuştu.
Yayaların trafikte öncelikli olduğuna dikkat çekmek isteyen Bakanlık, yıl boyu sürecek bir kampanya hazırladı.
Kampanyanın ilk adımı, 200 bin kolluk personelinin yanı sıra aralarında Bakan Yardımcılarının da olduğu üst düzey Bakanlık yetkililerinin bugün 81 ilde eş zamanlı olarak yaya geçitlerinde bulunduğu bir etkinlikle atılacak.
Bakanlık yetkilileri bu kapsamda, bulundukları illerdeki yaya geçitlerinde yayaların sürücüler tarafından fark edilmesini, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanmasını, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesini sağlamaya yönelik mesajlar verecek.
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