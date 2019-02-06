"Trafikte yaya önceliği hayati bir konu"

Alışveriş için çıktığı evinin önündeki sokakta bir aracın kendisine çarptığını anlatan Pekkaya, kaza sonucu beyin kanaması geçirdiğini ve omzunun kırıldığını söyledi.

Pekkaya, hayatının 8 gününü yoğun bakımda geçirmesine neden olan kazayı ve İçişleri Bakanlığının 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan etmesine ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Trafik kazası sonucu yaralanan ve ölümden dönen yayalardan biri de 38 yaşındaki Armağan Pekkaya. Pekkaya, 15 Eylül 2018'de markete gitmek üzere çıktığı evinin önünde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Trafik kazalarında her yıl yaklaşık 7 bin 400 kişi hayatını kaybediyor, 300 bin kişi yaralanıyor. Kaza sonucu yaşamını yitirenlerden bin 700'ünü yayalar oluşturuyor.

- "İnsanın makineyle karşılaşması ölümcül"

Pekkaya, "Sonuçta trafikte yayayken siz canlı bir organizma olarak varsınız diğer bütün araçlar birer makine. İnsanın makineyle karşılaşmasındaki bu olağan dışı durum insanın çok aleyhine ölümcül bir hale dönüşebiliyor." dedi.

Aynı zamanda bir sürücü olduğunu ifade eden Pekkaya, yaşadığı kazaya kadar kendisini son derece dikkatli, trafik kurallarına uymaya çalışan bir sürücü olarak gördüğünü ancak kazadan sonra yayaların hatta hayvanların trafikteki varlığıyla ilgili o kadar da dikkatli olmadığını fark ettiğini belirtti.

Pekkaya, "Çocukların sokaklarda oyun oynuyor olma ihtimalini, sokağa fırlayan bir topun arkasından her zaman bir çocuğun gelme ihtimalini, bir annenin yine evladıyla o sokaklarda yürüyor, geziyor olma ihtimalini düşünerek araçlarımızı sürat ihlali yapmadan kullanmamız gerekiyor. Mahalle, kent içlerindeki sürat limitlerine uymamız gerekiyor. Burada bunu gördüm." diye konuştu.

- "Yayanın geçiş önceliğine saygı göstereceğiz"

Yaya geçitleri ile alt ve üst geçitlere yaklaşıldığında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Pekkaya, "Yaya geçitlerindeki yayanın geçiş önceliğine her zaman saygı göstereceğiz, duracağız yani frene basacağız. Asla acele etmeyeceğiz." dedi.