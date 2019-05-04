Trafikte yaya önceliği Milli Piyango biletlerinde

Çekiliş kapsamında toplam 9 milyon 178 bin lira dağıtılacak.

Söz konusu çekiliş için 175 bin 81 adet bilet basılırken büyük ikramiye 3 milyon lira olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresince 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişinin biletlerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ve ilgili görsel yer aldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayaya çarpma şeklindeki kazalara yönelik önemli bir adım atılarak "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu.

Düzenlemeye göre, bundan böyle araç sürücüleri, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermek zorunda olacak.

