Trafikte 'yol verme' cinayetinin şüphelileri adliyede

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada, Özkan Hoşgün'ün (26) tabancayla kalbinden vurulup öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, cumartesi akşamı merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla kalbinden vurulan Özkan Hoşgün, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Nilüfer ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Tabancayı ateşlediği öne sürülen Arda T. ve Kenan M. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI



