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Trafikte yol verme kavgasında bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 19:43 | Son Güncelleme

İBB'de zabıta amiri olarak görev yaptığı belirtilen kişiyi yaralayan saldırgan, olay yerinden kaçtı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Bademlik mevkisinde iki otomobilin sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta amiri olarak görev yaptığı belirtilen Kadir Çankır'ı sırtından bıçakla yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Çankır'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu bıçakla yaralama Halıcıoğlu

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