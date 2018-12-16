HABER

Trafikte yolunu kesen otomobilin sürücüsünü ezdiği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çekici sürücüsü H.K., trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobiliyle yolunu kesen Fevzi Mumluoğlu'na çarpıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Trafikte yolunu kesen otomobilin sürücüsünü ezdiği iddiası

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çekici sürücüsü H.K., trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobiliyle yolunu kesen Fevzi Mumluoğlu'na çarpıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde, D- 650 karayolu Geyve Karaçam mevkiinde meydana geldi. Aynı yöne giden 54 FS 511 plakalı otomobilin sürücüsü Fevzi Mumluoğlu ile 54 ED 656 plakalı çekicinin sürücüsü H.K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki sürücü, korna çalıp, camdan birbirlerine bağırdı. H.K., bu sırada 5 kilometre mesafede bir kaza ihbarı alınca bölgeden ayrıldı. Fevzi Mumluoğlu da çekicinin peşine düştü.
Kaza yerine yakın bir noktada Mumluoğlu, otomobiliyle çekicinin yolunu kesip, aşağı indi. H.K. iddiaya göre Fevzi Mumluoğlu'na kaza yerine gideceğini söyleyip, yoldan çekilmesini istedi. Mumcuoğlu yoldan çekilmeyi reddederken, H.K. da gaza bastı. Çekici, bu sırada yolun ortasında bulunan Fevzi Mumluoğlu'na çarptı.
Kanlar içinde kalan Fevzi Mumluoğlu, yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Mumluoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Trafikte yolunu kesen otomobilin sürücüsünü ezdiği iddiası

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Anahtar kırılınca evde mahsur kalan çifti, itfaiye kurtardıAnahtar kırılınca evde mahsur kalan çifti, itfaiye kurtardı
Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı (2)Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Fuhuşta yakalandı, bakın kim çıktı! Ünlü şarkıcıyı öldüren...

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

O görüntüyle çıldırdı Twitter'dan ihbarda bulundu! Yanıt...

Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.