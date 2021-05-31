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Trafikte yürekleri ağza getiren anlar!

31.05.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da hafif ticari araç ve tır sürücüleri arasındaki yol verme tartışması cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Samsun-Ankara karayolunda tır ile hafif ticari araç arasında henüz bilinmeyen nedenle yol verme tartışması yaşandı. Arkadan gelen bir araçtan çekilen görüntülere göre tır, arkasından gelen hafif ticari araca yol vermiyor ve onu sıkıştırarak yolun dışına atıyor. Tırın sıkıştırması sonucu yolun sağındaki kanala düşen araç, sürücünün güçlükle toparlaması sonucu tekrar yola çıkıyor ve içindekiler ölümden dönüyor. Dehşet anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

TIRDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Tırdan çekilen görüntülerde de hafif ticari aracın ona yol vermediği görülüyor. Önde seyir eden hafif ticari araç tıra yol vermiyor ve sürücü el hareketi yaparak tırdan yolun sağına çekmesini istiyor.

Ucuz atlatılan yol verme tartışması sonucunda her iki sürücünün de birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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