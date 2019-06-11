HABER

Trafikteki baltalı saldırgana 3 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit” suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat Okuyucu hakkında “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit” suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat Okuyucu hakkında “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay tarihinde tutuklanan şüphelinin 17 gün sonra tahliye edildiği öğrenildi.
Ümraniye TEM Otoyolu’nda 9 Mayıs 2019 tarihinde aracını trafikte sıkıştırdığını iddia ettiği seyir halindeki kamyonete baltayla saldıran Murat Okuyucu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Silahtan sayılan baltayı kamyonete doğru sallamış
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Okuyucu’nun aracıyla Ümraniye TEM Güney istikametine seyir halindeyken bir kamyonetin kendi aracını sıkıştırdığı gerekçesiyle aracında taşıdığı silahtan sayılan baltayı, aracının camından kamyonete doğru tehdit etmek amacıyla salladığı anlatıldı.
Müştekinin kimliği tespit edilemedi
Bu esnada tehdide maruz kalan kimliği tespit edilemeyen kamyon şoförünün balta darbesinden uzaklaşmaya çalıştığı belirtildi. Şüphelinin de araç seyir halindeyken bir eliyle baltayı şoför koltuğunun camından çıkararak diğer araca vurmak amacıyla sallarken yer yer aracın hakimiyetini kaybedip trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu kaydedildi. Şüpheli Murat Okuyucu’nun seyir halindeyken bir baltayı aracının içerisinden çıkartarak vurmak amacıyla sallamasının hukuka aykırı olduğunun belirtildiği iddianamede, başka bir suçun meydana geleceğini öngörmesine rağmen eyleminde ısrar eden şüphelinin olası kastla hareket ettiği vurgulandı.
‘Olası kastla trafiği tehlikeye sokmak’tan 3 yıl hapis istemi
İddianamede, şüpheli Okuyucu’nun, “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
‘Silah tehdit’ suçundan takipsizlik
Şüpheli Murat Okuyucu hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan ise takipsizlik kararı verildi. Kararda, “Tehdit eyleminin açık olmakla birlikte, müştekinin tespit edilememesi, aracının plakası ve logosunun olmaması, tehdide maruz kalan herhangi bir şikayette bulunmaması göz önüne alındığında eylem sabit olsa da tehdidin yöneltildiği kişi belli olmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.
17 günde tahliye
Öte yandan olaydan sonra 10 Mayıs’ta tutuklanan şüpheli Murat Okuyucu’nun 27 Mayıs tarihinde tahliye edildiği öğrenildi.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Yaptıkları kızartma az kalsın faciaya yol açıyorduYaptıkları kızartma az kalsın faciaya yol açıyordu
Festivalde hazin sonFestivalde hazin son
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.