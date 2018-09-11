Trafikteki cinayette 17 yaşındaki sanık, 'Bize kimse bir şey yapamaz' demiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, kırmızı ışıkta arabalarına çarptıkları Orhan Kingütmez’i (26) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen A.Ç. (17) ve arkadaşı Serkan Yıldırım’ın (19) Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada tutuklanan Serkan Yıldırım savunmasında A.Ç.'nin Orhan Kingütmez’i bıçakladıktan sonra kendisine dönerek, “Ben yaptım. Sakin ol. Kimse bize bir şey yapamaz” dediğini ileri sürdü.

​Olay, 8 Ekim 2017 günü saat 22.45 sıralarında merkez Meram İlçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Serkan Yıldırım yönetimindeki 42 PY 367 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen market işleten Orhan Kingütmez yönetimindeki 42 FLG 36 plakalı hafif ticari araca çarptı. Araçtan inen Orhan Kingütmez, Yıldırım ve yanında bulunan A.Ç. ile tartışmaya başladı.

KOVALAYIP BIÇAKLADI

Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Orhan Kingütmez'e saldırdı. Kaçan Kingütmez, cadde üzerinde bulunan parkın duvarından atlarken düştü. A.Ç., Orhan Kingütmez'i yakalayıp, biri göğsünden olmak üzere vücudunun 4 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan evli ve 1 yaşındaki 1 çocuk babası Kingütmez, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından kaçan sürücü Serkan Yıldırım ve arkadaşı A.Ç., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Serkan Yıldırım'ın 1.50, A.Ç.'nin de 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.

NE YAPAYIM ÖLDÜYSE; HEPİMİZ ÖLECEĞİZ

'Sustalı' diye tabir edilen bıçakla cinayeti işleyen A.Ç., olaydan sonra Kingütmez'in öldüğünü öğrenince polise, ''Ne yapayım öldüyse öldü; hepimiz öleceğiz" dediği ileri sürüldü.

YARGILANMALARINA BAŞLANDI

Tutuklu A.Ç. ve tutuksuz yargılanan Serkan Yıldırım’ın Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya hayatını kaybeden Orhan Kingütmez’in yakınları ile sanık yakınları ve avukatları katıldı. A.Ç. savunmasında, “Olay öncesi arkadaşlarla alkol aldık. Ben alkol almak istemesem de arkadaşlarımın zorlamasıyla alkol aldım. Eve doğru giderken daha önceden tanımadığım bir kişiyle trafik lamlarında tartıştık. Arabasına vurduğumuzu söyleyip bize bağırmaya başladı. Sonra bize saldırmaya başlayınca kavga çıktı. Ben bıçakla Orhan Kitgütmez’i yaraladım. Ancak 4 kez değil, sadece bir kez bıçağı salladım. Ondaki diğer bıçak darbelerini ben yapmadım. Ondan sonra polisi ve ambulansa aradık. Ben gözyaşlarımı tutamamıştım. Sonra polisler geldi ve onlara her şeyi anlattım” dedi.

'BİZE KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ'

Tutuksuz yargılanan Serkan Yıldırım ise savunmasında, “Akşam A.Ç. beni arayıp, biraz gezelim dedi. Onu alıp Akyokuş mevkiine gittik. Giderken alkol alıp gittik ve orada içtik. Ben onu alkol konusunda zorlamadım. Kendisi söyledi, içelim diye. Bir şey olmaz, kafam bozuk içelim dedi. Bir süre sonra ben çerez almak için konsoldan bozuk para aldım. A.Ç. bu sırada konsolda bulunan bıçağı gördü. Bıçağı eline alıp inceledi. Daha sonra eve giderken cadde üzerindeki trafik lambalarında durduk. Orhan Kingütmez aşağıya inerek arabama çarptınız diye bağırmaya başladı. Sonra yeşil ışık yanınca hareket etmek zorunda kaldık. Evin olduğu sokağa doğru girecekken Orhan Kingütmez bizi yolun kenarında bekliyordu. Tekrar arabama çarptınız diyip, benim boğazıma sarıldı. Bu esnada A.Ç. bıçağı alıp aşağıya inmiş. İkisi boğuşmaya başladı. Ben ayırmaya çalışıyordum. Orhan Kingütmez göğsünü tutarak nefes alamıyorum diyip parka doğru koştu. A.Ç. de peşinden gitti. Sonra Kingütmez yere düştü. Ben bu esnada ambulans polis çağırın diye bağırdım. A.Ç. bana doğru dönerek, ‘Ben yaptım. Sakin ol. Bize kimse bir şey yapamaz dedi" diye konuştu.

ÖMÜR BOYU İÇERDE KALSINLAR

Orhan Kingütmez’in eşi Banu Kingütmez ise, “Ne benim çocuğum, ne de başka çocukların bu insanlarla aynı ortamda bulunmasını istemiyorum. Bunların ömür boyu hapiste kalmasını istiyorum” dedi.

Savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında tutuksuz yargılanan sanık Serkan Yıldırım’ın verilen ifadeler ve Yıldırım'ın kaçma şüphesi gözönüne alınarak tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de Serkan Yıldırım’ın tutuklanmasına hükmetti.

Duruşma sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.