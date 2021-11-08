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  4. Trafikteki görüntüleri olay oldu! Çekya Başbakanı Babis’e soruşturma

Trafikteki görüntüleri olay oldu! Çekya Başbakanı Babis’e soruşturma

08.11.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya Başbakanı Andrej Babis hakkında 3 Ekim’de araba kullanırken çektiği videoda önündeki kağıtlara bakarak tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Trafikteki görüntüleri olay oldu! Çekya Başbakanı Babis’e soruşturma

Çekya Başbakanı Andrej Babis ile ilgili 3 Ekim’de D1 otoyolunda araba kullanırken çektiği videoda önündeki kağıtlara baktığı ve tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulurken, Çekya Polisi konuyla ilgili soruşturma başlattı.

SAVUNMA YAPMASI İSTENDİ

Başbakan Babis’in savunma yapması istenirken, görüntülerde Babis’in tadilatına 2013 yılında başlanan ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan Çekya’nın en büyük iki şehri Prag ve Brno’yu birbirine bağlayan D1 otoyolu hakkında bilgiler veriyor.Görüntülerde araç kullanırken zaman zaman önündeki kağıtlara baktığı görünen Babis’in kendisini ve trafiktekileri tehlikeye attığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili Çekya polisinden herhangi bir açıklama gelmezken, şikayette bulunan kişinin kimliği de açıklanmadı.

BAŞBAKAN BABIS: SONUCUN NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

Babis, 3 Ekim tarihinde yayınladığı videonun bir bölümünü kullanarak “İki elimle dikkatli bir şekilde araba kullandığım için birisi beni şikayet etmiş. Sonucun ne olacağını göreceğiz. Sürekli olarak ileriye bakıyordum ve yavaş kullanıyordum. Önümdeki kağıtlara ise birkaç kez iki veya üç milisaniye bakmışımdır. Videonun tamamı Youtube kanalımda var, isteyen izleyebilir. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Kaynak: İHA


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