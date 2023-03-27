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  4. Trafikteki hareketleri büyük korku yaşattı! Tehlikeli anları görünce hemen kayda aldı

Trafikteki hareketleri büyük korku yaşattı! Tehlikeli anları görünce hemen kayda aldı

27.03.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, trafikteki diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bağcılar, Mahmutbey İstoç Yolu'da sürücüsü belirlenemeyen otomobil, trafikte makas atarak ilerledi. Trafikte tehlikeli şekilde makas atan otomobilin sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Uzun süre bu şekilde giden otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde makas atarak ilerleyen otomobilin, bir başka otomobili sıkıştırdığı daha sonra ani manevra ile sol şeride geçtikten sonra dönüş yaparak uzaklaştığı görüldü.

(DHA)

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İstanbul makas

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