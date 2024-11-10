HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trafikteki kavga mahalleyi karıştırdı! 2 kişiyi bıçakladı linç girişimine uğradı: 6 kişi tutuklandı

Trafikteki kavga mahalleyi karıştırdı! 2 kişiyi bıçakladı linç girişimine uğradı: 6 kişi tutuklandı

10.11.2024 20:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta trafikte başlayan kavga mahalleye sıçradı. Kavgada 2 kişiyi bıçaklayarak yaralayan kişi, mahallede linç girişimine maruz kaldı. Bıçaklı saldırgan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, linç girişiminde bulunduğu iddia edilen 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Trafikteki kavga mahalleyi karıştırdı! 2 kişiyi bıçakladı linç girişimine uğradı: 6 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz cuma akşamı Yağcılar Caddesi'nde meydana gelen olayda, Selahattin B. ile Mert C. kaza sonrası tartışmaya başladı. Mert C., tartışmada yüzüne darbe alınca Selahattin B.'yi aracıyla yaşadığı mahalleye kadar takip etti. Mahallede devam eden kavgada Mert C., Selahattin B.'yi ve arkadaşı Fatih B.'yi bıçakla yaraladı. Kavgayı fark eden mahalle sakinleri, Mert C.'ye linç girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Mert C.'yi mahallelinin elinden kurtaran ekipler, olay yerinden uzaklaştırdı.
TRAFIKTE-KAVGA-ETTIGI-KISIYI-BICAKLADI-_415549_122510

BIÇAKLAYAN SERBEST, 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak’ta trafikte başlayıp mahallede devam eden kavgada Selahattin B. (37) ile Fatih B.’yi (31) bıçaklayıp mahallelinin linç girişimine maruz kalan Mert C. (25) ile 7 kişi adliyeye sevk edildi.

TRAFIKTE-KAVGA-ETTIGI-KISIYI-BICAKLADI-_415553_122510 (1)
Darp edildiği sırada bayıldığı öğrenilen Mert C., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen mahalle sakinlerinden Selahattin B.’nin kardeşi Sefa B. ile olayda bıçaklanan Fatih B., Saim D., Rauf K., Tuncay Ö. ve Eren T. tutuklandı.

AW326447_01
Serkan A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama kararının ardından şüphelilerin yakınları, adliye binası önünde bıçaklayanın serbest bırakılıp kendi yakınlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Polis ekipleri, tutuklananları adliye binasından çıkardığı sırada, ailelerinin görüşme isteğine izin vermeyince gerginlik yaşandı.

AW326447_02

Öte yandan serbest bırakılan Mert C.’nin tedavisinin süreceği öğrenildi. (DHA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kavga linç
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Çankaya Köşkü'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor

Çankaya Köşkü'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor

Sokakta önüne geleni bıçaklayıp 4 kişiyi öldürmüştü! İddianamede cani hakkındaki o rapor da yer dldı

Sokakta önüne geleni bıçaklayıp 4 kişiyi öldürmüştü! İddianamede cani hakkındaki o rapor da yer dldı

Son seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark eridi, MHP'nin oy oranı düştü... Erken seçim isteyenlerin oranı dikkat çekti

Son seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark eridi, MHP'nin oy oranı düştü... Erken seçim isteyenlerin oranı dikkat çekti

'Salonda o hariç herkes ağladı' Duruşma sonrası ilk kez konuştu

'Salonda o hariç herkes ağladı' Duruşma sonrası ilk kez konuştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.