Trafikteki kavga mahalleyi karıştırdı! 2 kişiyi bıçakladı linç girişimine uğradı: 6 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz cuma akşamı Yağcılar Caddesi'nde meydana gelen olayda, Selahattin B. ile Mert C. kaza sonrası tartışmaya başladı. Mert C., tartışmada yüzüne darbe alınca Selahattin B.'yi aracıyla yaşadığı mahalleye kadar takip etti. Mahallede devam eden kavgada Mert C., Selahattin B.'yi ve arkadaşı Fatih B.'yi bıçakla yaraladı. Kavgayı fark eden mahalle sakinleri, Mert C.'ye linç girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Mert C.'yi mahallelinin elinden kurtaran ekipler, olay yerinden uzaklaştırdı.



BIÇAKLAYAN SERBEST, 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak’ta trafikte başlayıp mahallede devam eden kavgada Selahattin B. (37) ile Fatih B.’yi (31) bıçaklayıp mahallelinin linç girişimine maruz kalan Mert C. (25) ile 7 kişi adliyeye sevk edildi.



Darp edildiği sırada bayıldığı öğrenilen Mert C., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen mahalle sakinlerinden Selahattin B.’nin kardeşi Sefa B. ile olayda bıçaklanan Fatih B., Saim D., Rauf K., Tuncay Ö. ve Eren T. tutuklandı.



Serkan A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama kararının ardından şüphelilerin yakınları, adliye binası önünde bıçaklayanın serbest bırakılıp kendi yakınlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Polis ekipleri, tutuklananları adliye binasından çıkardığı sırada, ailelerinin görüşme isteğine izin vermeyince gerginlik yaşandı.

Öte yandan serbest bırakılan Mert C.’nin tedavisinin süreceği öğrenildi. (DHA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır