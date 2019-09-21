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Trafikteki kavgada kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiler tarafından darp edildikten sonra olay yerinde kalp krizi geçiren Mustafa Atmaca (44), hayatını kaybetti.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiler tarafından darp edildikten sonra olay yerinde kalp krizi geçiren Mustafa Atmaca (44), hayatını kaybetti.
Olay, dün sabah saatlerinde Nilüfer Kavşağı yakınlarında meydanda geldi. Otomobil sürücüsü Mustafa Atmaca ile bir yolcu minibüsünün şoförü arasında trafikte çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Atmaca darp edildi. Kavganın ardından olay yerinde fenalaşan Mustafa Atmaca, ailesi tarafından otomobille Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Atmaca, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen M.Y., O.K. ve Ç.V.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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