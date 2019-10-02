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Trafikteki "korna kavgasında" bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

Adana'da motosiklet sürücüsü, korna çalıp yol vermesini isteyen otomobil sürücüsünü bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklandı

Adana'da korna çalıp yol vermesini isteyen otomobil sürücüsünü bıçakla yaraladığı iddia edilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.

İddiaya göre, Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde M.K. (25), kız arkadaşıyla birlikte otomobiliyle seyir halindeyken önüne bir motosiklet sürücüsü çıktı.

M.K, korna çalarak motosiklet sürücüsü S.E'den (33) yol vermesini istedi.

Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından yaşanan kavgada M.K. bıçaklandı.

Zanlı S.E, olayın ardından motosikletiyle kaçtı. Yaralanan M.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Kentteki bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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